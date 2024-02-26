'Вечно открытая дверь' или 'добро просим': кто из кандидатов на генсека НАТО лучший для Украины

Полномочия действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга истекают в октябре 2024 года, а в июне 2024 года на Вашингтонском саммите страны-члены блока должны согласовать, кого они хотят видеть на этом посту. Для этого нужен общий консенсус.

О кандидатах рассказал аналитик Иван Верстюк для ZN.UA. По его мнению, на место Столтенберга претендуют пять европейских политиков.

Сам генсек уже подал заявку, чтобы, как только покинет пост, возглавить центральный банк Норвегии. Он был нанятым политическим менеджером, результатом давней европейской приверженности технократам. Столтенберг знает, как улаживать политические и административные вопросы и способен выполнять любую политическую работу высокого уровня.

Если для мирных времен профессиональный политический менеджер во главе НАТО — это вполне нормально, то для времен войны лидеру блока безопасности все же нужна несколько иная экспертиза. Поэтому в Мюнхене активно вели предвыборную кампанию в прямом смысле слова сразу несколько кандидатов, которые видят себя во главе НАТО именно в нестабильный период.

Среди них премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Его кандидатура на пост генсека НАТО нравится тем, кто считает, что даже для такого необычного периода истории, в который мы сейчас живем, нужны традиционные политики. Кандидатуру именно Рютте, как пишут американские СМИ, поддерживает президент США Джо Байден.

Идеолог предоставления истребителей F-16 для оборонных нужд Украины Рютте, похоже, будет продолжателем намерений Столтенберга. Речь идет прежде всего об обязательстве увеличить расходы на оборону европейских стран-членов НАТО на уровне 2% ВВП, что уже в этом году даст НАТО бюджет в $380 млрд. деньгами, технологическими аргументами и дипломатией, а не ценой жизней военнослужащих.

Если Рютте достаточно осторожным, то эстонская премьер Кая Каллас является полной его противоположностью. Она откровенно поддерживает идею расширения НАТО, в том числе предоставления полного членства в блоке Украины. Каллас предпочитает видеть НАТО более активным блоком, который не боялся бы в случае необходимости вступать в конвенционные боевые действия. НАТО должна быть там, где она нужна, а не только в уютных брюссельских офисах, считает эстонский премьер.

У Калласа есть еще один аргумент, что делает именно ее кандидатуру актуальной как потенциального генсека НАТО. Она является представительницей постсоветского блока стран, очень хорошо понимающего как российскую угрозу, так и непростой геополитический баланс Восточной Европы. Каллас пришла к намерению возглавить НАТО из-за того, что страна имеет огромный опыт антисоветской борьбы, а также постсоветской безопасности и экономической трансформации – и именно это, по ее мнению, сейчас нужно НАТО.

В качестве конкретики Каллас уже предложила выпустить от имени ЕС еврооблигации на 100 млрд евро для инвестиций в оборону, а также конфисковать замороженные российские резервы для передачи Украине. А еще Каллас может придать новый импульс боевым кибертехнологиям НАТО, ведь Эстония давно придерживается курса на развитие цифровых методов.

Впрочем, для западных консервативных элит Каллас — это слишком радикальная кандидатура, еще и из страны, вклад которой в мощности НАТО является минимальным.

Идеологически посредине между Рютте и Каллас расположилась еще одна кандидатка нынешняя президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В отличие от обоих кандидатов, она имеет глубокую экспертизу по вопросам безопасности, ведь возглавляла министерство обороны Германии в 2013–2019 годах. Ее кандидатуру лоббирует Государственный департамент США, однако канцлер Олаф Шольц считает взгляды президента Еврокомиссии слишком антироссийскими.

Фон дер Ляйен действительно придерживается жесткой позиции в отношении России и режима Путина, однако ее нельзя назвать радикальным политиком. Она смирилась с Брекзитом, даже не пытаясь вернуть Британию в ЕС. Она не требовала более глубокой интеграции в еврозону Польши, Венгрии и Болгарии, до сих пор имеющих собственные суверенные валюты. Принятые за председательство фон дер Ляйен антироссийские санкции полностью в рамках санкционной стратегии блока с прописанными алгоритмами реагирования на конфликты и угрозы.

Основная преграда состоит в том, что фон дер Ляйен стремится провести еще один срок в должности президента Еврокомиссии, где хочет создать пост еврокомиссара по безопасности, который выстроит еще дополнительный уровень военной защиты для Европы, кроме НАТО.

В европейской печати фигурируют имена еще двух кандидатов. Во главе НАТО, впрочем, может оказаться премьер Дании Мэтте Фредериксен. На Мюнхенской конференции она говорила достаточно амбициозные вещи о европейской безопасности, выразив готовность передать Украине все остатки артиллерии, которые еще есть у Дании. Это вполне похоже на соревнование за приверженность переговорам о том, кто же возглавит НАТО.

Британская пресса считает, что бывший министр обороны Британии Бен Уоллес также может возглавить НАТО. Он компетентен по военным вопросам, к тому же разбирается в таких вещах, как асимметричные войны. Уоллес удерживал количество армейского военного персонала на уровне 80 тысяч солдат, считая, что этого достаточно для защиты Британии и участия в операциях НАТО. Поскольку ни в Британии, ни в Германии, ни в США увеличение количества военнослужащих не является популярной идеей, Уоллес кажется этим странам хорошим кандидатом.

Как представитель Британии с ее мощным флотом, он может усилить военно-морские способности НАТО. И пусть Россия приучает весь мир к актуальности конвенционной войны – НАТО хочет избежать конфликтов с такими элементами боевых действий. Именно такой логики ожидают от Уоллеса.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо ранее. В то же время, российский диктатор Владимир Путин полномасштабным вторжением в Украину, одной из целей которого было помешать расширению блока НАТО, добился противоположного.

Ранее Столтенберг заявил, что Украина будет иметь право наносить удары с помощью американских истребителей F-16 по военным целям россиян за пределами Украины. Речь идет об объектах оккупантов на территории страны-агрессора РФ. Однако союзники расходятся во мнениях относительно ударов по российской территории.

Как сообщал OBOZ.UA, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, ситуация на поле боя в Украине тяжелая, и задержка помощи со стороны США уже негативно отразилась на ней. В то же время он призвал не переоценивать возможности РФ и не недооценивать Украину.