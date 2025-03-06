'Вчера он был в костюме': спикер Белого дома признала, что Маск пытается понравиться Трампу. Видео

Во время обращения президента США Дональда Трампа в Конгресс в зале присутствовал миллиардер Илон Маск. Глава Департамент эффективности правительства Штатов в честь этого мероприятия изменил своему кэжуал стилю и пришел в костюме, который дополнил белой рубашкой и галстуком.

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Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт признала, что таким образом Маск хотел угодить Трампу. Об этом она сказала в среду, 5 марта, на брифинге.

Внимание Ливитт обратили на то, что некоторые американские чиновники были возмущены тем, что президент Украины Владимир Зеленский пришел на встречу в Овальном кабинете не в костюме. При этом Илон Маск, который очень часто появляется рядом с Трампом, вообще так не одевается.

"Он надел его (костюм – Ред.) вчера. Илон Маск был в костюме вчера вечером. Думаю, это очень понравилось президенту (Трампу – Ред.)", – ответила на это Ливитт.

При этом она заявила, что не считает, что Маск пришел именно в костюме, потому что побоялся повторить судьбу Зеленского, который после спора с Трампом и Венсом был вынужден покинуть Белый дом.

Мы писали о том, что вопрос касательно того, почему Зеленский не в костюме, ему поставил репортер Брайан Гленн, бойфренд пророссийской конгрессменки Марджори Тейлор Грин.

Интересным является то, что Дональд Трамп подмигнул журналисту после того, как тот раскритиковал президента Украины за военную форму. Такой жест может говорить о том, что инцидент в Белом доме был "спланированным политическим нападением".

Как сообщал OBOZ.UA, теперь же репортер Брайан Гленн заявил, что ему угрожают. Из-за этих угроз его охраняет полиция и это "ударило по его личной жизни".

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