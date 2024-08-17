В общем, картина проясняется.

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Неделю назад я сделал обобщающий пост, где предположил, что главным вопросом становится международная помощь на следующий год. И что ряд правительств будут тянуть с ответами до ноября.

Сегодня наш МИД назвал некорректными заявления о "приостановке" помощи со стороны Германии. И подтвердил, что объём на следующий год будет ясен в ноябре, когда немцы утвердят бюджет.

Вбросы по СП-2 на фоне Курска показали: когда Украина нашла слабое место Кремля и нанесла удар, оппоненты нашей страны нанесли ответный удар в точку уязвимости – продление помощи. И будут бить в неё дальше, раз по-другому найти управу не выходит.

Никаких внятных доказательств по поводу "украинского следа" не предъявили, исключительно медийная волна с целью дискредитации.

Что меня больше всего насторожило – это педалирование темы о "незаангажированности" полиции, якобы действующей на своё усмотрение.

Сразу вспомнил аналогию.

В 2022 – 2023 гг., когда те или иные страны не были готовы делать то, что просила Украина, начиналась игра в "политическую поддержку – бюрократическую волокиту". На политическом уровне – полная поддержка. Но, эти бюрократы, вы же их знаете?! Никакой управы на них нет, действуют по инструкции, параллельно и перпендикулярно.

Всё было максимально красноречиво. Например, получение некого разрешения могло занимать срок "до месяца". Ибо есть процедуры, комиссии и т.д. Когда по-настоящему принято политическое решение содействовать, "до месяца" означало "через полчаса".

А когда было негласное решение затягивать, то через 29 дней какой-нибудь мелкий клерк сообщал, что вы не приложили к пакету документов флюорографию всех причастных лиц, так и быть, они закроют на это глава, ведь они же полностью нас поддерживают, но документы рассмотрят через месяц, ибо процедуры.

"Независимая полиция" как-то сильно похожа на "независимых бюрократов", способных подруливать там, где политикам некомфортно. Т.е., совершать действия, которые по сути ничего не значат, но создают информационные поводы. Или не совершать.

Итого. Теперь надо настраивать оценочную призму и фильтровать события не только через ситуацию на фронте, но и через влияние на объём и формат международной помощи в 2025 году. Отдельно – военной, отдельно – остальной.