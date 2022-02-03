Вблизи границы Турции с Грецией обнаружили мертвыми 12 человек: страны обменялись обвинениями

Двенадцать мигрантов 2 февраля были найдены мертвыми в небольшом турецком городке Ипсал вблизи границы с Грецией. Люди якобы замерзли насмерть, это произошло спустя неделю после того, как обе страны накрыл редкий снежный шторм.

Происшествие вызвало дипломатический конфликт между государствами, которые обменялись обвинениями. О ситуации сообщает CNN (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что мигранты часто используют приграничный город Ипсал, стремясь попасть на территорию Европейского Союза. Откуда прибыли погибшие люди и почему они оказались в холодных условиях, остается неясным.

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По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, греческие пограничники отказали группе в приеме и якобы сняли с беженцев обувь и одежду. В своем Twitter чиновник опубликовал искаженные фото, на которых были видны тела по меньшей мере восьми человек – они были частично одеты и лежали в грязи.

Сойлу обозвал пограничный патруль и подразделения Греции "головорезами", а ЕС – "безнадежным, слабым и лишенным гуманных чувств".

Грецкий министр иммиграции Нотис Митарачи отверг обвинения в правонарушениях, которые посыпались со стороны турецкого министра.

"Гибель 12 мигрантов на турецкой границе недалеко от Ипсала – это трагедия. Но правда, стоящая за этим инцидентом, не имеет ничего общего с ложной пропагандой, которую продвигает мой коллега", – говорится в заявлении.

По словам Митарачи, мигранты так и "не добрались до границы". А предположения о том, что их тела "отнесли обратно в Турцию" он назвал "полной чепухой".

"Вместо того, чтобы выдвигать необоснованные претензии, Турция должна выполнять свои обязательства и работать над предотвращением этих опасных путешествий", – добавил министр.

Отмечается, что 12 мигрантов были частью группы из 22 человек. В заявлении региональных властей говорится, что они все еще ищут оставшихся десятерых и начали расследование инцидента.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря в лесу на территории Польши у беларусской границы обнаружили мертвым мужчину. Предположительно, он мигрант – в рюкзаке у него нашли паспорт гражданина Нигерии.