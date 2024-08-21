'Важный шаг': экссудия МКС объяснил, что даст Украине ратификация Римского устава

Ратификация Римского устава является важным шагом для Украины, который дает ей лучшую долгосрочную защиту. Это должно заставить Россию действовать более осторожно.

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Об этом заявил британский юрист, экссудия Международного уголовного суда (МКС) Говард Моррисон в комментарии Укринформу в Гааге. По его словам, полная ратификация будет иметь значение на практике в долгосрочной перспективе.

Это важный шаг как для МКС, так и для Украины. Хотя Украина приняла юрисдикцию Суда, и, таким образом, полная ратификация не будет иметь большого значения на практике в краткосрочной перспективе, это дает Украине лучшую долгосрочную защиту, поскольку будущее неопределенно, даже после окончания нынешней войны", - сказал он.

По его словам, ратификация Римского устава должна заставить РФ действовать более осторожно.

"Это должно заставить Россию действовать более осторожно, но поскольку сейчас у России нет серьезных намерений по соблюдению ни международного уголовного, ни гуманитарного права, это, вероятно, будет эффективным только тогда, когда в России произойдет смена режима и, надеюсь, будет установлен более зрелый. и менее бездумно агрессивное правительство. Между тем, Украине необходимо работать над полноправным членством в НАТО, как Финляндия и Швеция", - отметил он.

Отвечая на вопрос, когда может начаться судебный процесс по российским преступлениям в Украине, Моррисон отметил, что "МКС не проводит заочных судебных разбирательств, поэтому необходимо сначала арестовать тех, кому предъявлены обвинения".

Как сообщал OBOZ.UA, 21 августа Верховная Рада приняла закон о ратификации Римского устава Международного уголовного суда (МКС), являющегося одним из требований вступления в ЕС. Он определяет порядок работы суда, а также определяет какие преступления подпадают под его юрисдикцию.

Ратификация Римского устава позволит Украине более эффективно наказывать россиян за их военные преступления. А пострадавшим от российских преступлений украинцам существенно упростит процесс получения доступа в Целевой фонд МКС и повысит шанс получения компенсации.

Украина получит влияние и права в Международном уголовном суде.

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