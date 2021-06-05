Вакцинационный рекорд: в Италии за сутки сделали 600 000 прививок от коронавируса

В Италии в пятницу, 4 июня, установили рекорд по вакцинации от коронавируса. За сутки прививку получили почти 600 000 людей.

Такую ​​цифру объявили в органах здравоохранения утром 5 июня, сообщает ANSA. За день прививки получили 598 510 человек, из которых около 444 600 – свои первые дозы.

Всего в Италии первой дозой вакцинированы более 24,3 млн человек, а завершили вакцинацию – 12,7 млн человек. Всего в страну поступило около 42 миллионов доз, из которых 88,3% уже введены.

Для сравнения, в Украине за сутки 4 июня, против COVID-19 вакцинировали 57 440 человек. Одну дозу получили 53 710 человек, полностью иммунизированы 3730 людей. Больше всего прививок сделали в Киеве (8 285), Днепропетровской (6 934) и Харьковской (4 537) областях.

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Согласно данным Минздрава, с начала прививочной кампании в Украине привито 1 177 373 человека, из них получили 1 дозу – 1 177 371 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 145 792 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 323 163 прививки.

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