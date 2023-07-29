Польский премьер заявил, что вагнеровцы выдвигаются в сторону Сувальского перехода. Что это значит?

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Далее текст на языке оригинала.

1. У Вагнера поки немає достатньо можливостей, щоб робити будь-які серйозні операції. Навіть якщо почалася вербовка білорусів, це займе відносно довгий проміжок часу, щоб мати достатньо сил для будь-яких серйозних операцій. Та й серйозна операція на території НАТО призведе до застосування ст.5. Тому, вірогідність чогось масштабного просто мізерна.

2. Якщо щось і буде, то це провокації по типу Шебекіно, коли на територію Польщі чи Литви заходить невеликий загін, тримається там добу, а потім виходить. Не виключено, що це буде робитися людьми з українськими паспортами (жителі ЛДНР). Головна ціль – втрутитися в вибори і кричати про те, що стаття 5 НАТО не працює. Єдине питання: а навіщо це Лукашенку, залишається незрозумілим.

3. Це може також бути і зворотня інсценізація: білоруси женуть мігрантів в Польщу чи Литву, поляки (литовці) ніби-то відкривають вогонь і створюється картинка з десятками трупів сирійців.

4. Не виключено, що все це банальним ІПСО, коли створюється оманлива картинка, а натомість, готується удар по Україні. Знову-таки, поки ніяких серйозних загроз нема. Але давайте не забувати заяву Лукашенка про те, що поляки хочуть захопити Західну Україну та західну Білорусь. Тому на територію України можуть найближчим часом заходити відносно невеликі групи "визволителів" під прапором умовної радянської України. Хоча ще раз повторюся: поки серйозних загроз там нема.

Поки це лише версії і ми не можемо виключати, що одночасно будуть задіяні різні сценарії. Просто потрібно бути готовими до різних, в тому числі і комбінованих варіантів.