В Японии произошел взрыв на химическом заводе, есть пострадавшие

В Японии произошел взрыв и последующий пожар на территории химического завода Sakai Chemical Industry.

Происшествие случилось в городе Иваки в северо-восточной префектуре Фукусима, передает Reuters.

В результате ЧП пострадали минимум четыре человека. Информация о погибших не поступала. На месте взрыва работали пожарные расчеты, а также полицейские. Причины взрыва пока не установлены, ведется проверка.

Завод принадлежит компании Sakai Chemical Industry. На нем производят химические вещества, используемые в красках, чернилах для принтеров, пластмассах и других продуктах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в провинции Кум в Иране на химическом заводе Moldan промышленного городка Шокухие произошел пожар и взрывы.

Также на нефтеперерабатывающем заводе Pertamina в Индонезии, остров Ява, произошел взрыв, а затем начался масштабный пожар.