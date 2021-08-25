В Японии появился алкогольный суп быстрого приготовления

Японская компания по производству продуктов питания и напитков Mitsubishi Shokuhin создала новый вид супа быстрого приготовления, состоящий из алкоголя и бульона.

Как сообщает SoraNews24, называется он Nihonshu no Dashiwari, что переводится как саке, смешанное с традиционным японским бульоном (даси).

Отмечается, что суп предназначен для питья горячим, а чашка, в которой он поставляется, безопасна для микроволновой печи (рекомендуемое время нагрева: 30 секунд для микроволн мощностью 1500 ватт, 60 секунд для 600 Вт и 70 секунд для 500 Вт). Алкоголь под действием высокой температуры в этом блюде не сжигается, суп сохраняет 4-процентное его содержание.

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Производители заверяют, что Nihonshu no Dashiwari обладает мягким, но сложным вкусовым профилем, который уравновешивает сладкие, соленые и терпкие ноты.

Сакэ и даси в новом супе соотносятся 1:3. А продается он на данный момент по цене 198 иен (1,90 доллара США или 54 грн).

Для справки

Даси – бульон Сёю Широдаши Ямасы, приготовленый из комбу (ламинарии), хлопьев скумбрии, скумбрии и соевого соуса. Несмотря на список морских ингредиентов, даси не имеет особого рыбного вкуса (его обычно используют для приготовления бульонов с лапшой удон и соба, а также для тушеных блюд с оденом.

Сакэ – один из традиционных японских алкогольных напитков, получаемый путём сбраживания сусла на основе риса и пропаренного рисового солода.

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