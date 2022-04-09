В Японии исключили полк "Азов" из списка террористических организаций. Статья об "Азове" в "Справочнике по международному терроризму" за 2021 год была удалена.

Японцы также заявили, что никогда не называли "Азов" неонацистской организацией. Соответствующее заявление Агентства национальной безопасности и разведки Японии появилось на сайте ведомства.

В Агентстве национальной безопасности и разведки Японии констатировали, что в последнее время некоторые СМИ распространяли откровенную ложь и приписывали японской разведки признание "Азова" неонацистской организацией. При этом они ссылались на "Справочник по международному терроризму" за 2021 год.

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"Прискорбно, что Разведывательное управление общественной безопасности упоминается в ложных сообщениях о том, что якобы признает "Азов" неонацистской организацией. Авторы соответствующих публикаций ссылаются на описание из справочника, в частности, на фразу "Неонацистская организация сформировала батальон "Азов" в нем. Но этот справочник являет собой компиляцию общедоступной информации, опубликованной различными отечественными и зарубежными СМИ, исследовательскими институтами и так далее - и не содержит независимую оценку Разведывательного управления общественной безопасности", - сказано в сообщении.

В японской разведке подчеркнули, что не имеют оснований считать "Азов" нацистами. И во избежание продолжения подобных спекуляций удалили упоминания о полке из "Справочника по международному терроризму 2021" на своем сайте.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Япония призвала наказать Россию за зверские убийства мирных жителей на Киевщине и запретила российский уголь и водку, а также заблокировала Сбербанк.