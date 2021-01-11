В ВОЗ сказали, обеспечит ли вакцинация от COVID-19 коллективный иммунитет в 2021 году

Вакцинация от коронавируса, которая началась во многих странах, не обеспечит иммунитет у человечества в 2021 году.

С таким заявлением на брифинге 11 января выступила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан, трансляция которого велась в Twitter. Эксперт уточнила, что речи пока не может быть ни о коллективном, ни о популяционном иммунитете.

По ее словам, отдельные группы вакцинированных в небольшом количестве стран не смогут обеспечить безопасность от вируса всего человечества.

"Даже теперь, когда вакцины начали защищать наиболее уязвимых людей, мы не сможем достичь какого-либо уровня популяционного или коллективного иммунитета в 2021 году", – сказала Сваминатан.

Научный сотрудник отметила, что социальные меры, несмотря на вакцинацию, остаются важными.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 10 января от COVID-19 в мире уже было вакцинировано 24,7 млн человек в 41 стране мира. Лидером был Китай, где прививки получили более 9 млн граждан.