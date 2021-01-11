У ВООЗ сказали, чи забезпечить вакцинація проти COVID-19 колективний імунітет у 2021 році

Вакцинація від коронавірусу, яка почалася в багатьох країнах, не забезпечить імунітету людству у 2021 році.

З такою заявою на брифінгу 11 січня виступила головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Свамінатан, а трансляцію вели у Twitter. Експертка уточнила, що поки не може йтися ані про колективний, ані про популяційний імунітет.

За її словами, окремі групи вакцинованих у невеликій кількості країн не зможуть забезпечити безпеку від вірусу всього людства.

"Навіть тепер, коли вакцини почали захищати найбільш вразливих людей, ми не зможемо досягти певного рівня популяційного або колективного імунітету в 2021 році", – сказала Свамінатан.

Наукова співробітниця зазначила, що соціальні заходи, незважаючи на вакцинацію, залишаються важливими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 10 січня від COVID-19 у світі вже було вакциновано 24,7 млн осіб у 41 країні світу. Лідером був Китай, де щеплення отримало понад 9 млн громадян.