В ВОЗ рассказали, как можно победить штамм Омикрон: не должны полагаться только на пограничный контроль

Всемирная организация здравоохранения призвала страны усилить вакцинальную кампанию для борьбы с волной заболеваемости COVID-19. Именно она является ключом в борьбе со штаммом Омикрон, а ограничение поездок может только помочь выиграть время.

К примеру, несмотря на то, что Австралия закрыла свои границы для путешественников из южноафриканских стран с высоким уровнем риска, она сообщила о случаях заболевания новым штаммом вируса на следующий день после того, как он был обнаружен в пяти штатах США, пишет Reuters. Сегодня Омикрон закрепился в Азии, Африке, Америке, на Ближнем Востоке и в Европе, а также достиг семи из девяти провинций Южной Африки. В связи с этим правительства многих стран ужесточили правила поездок, чтобы не допустить распространения этого варианта.

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"Пограничный контроль может выиграть время, но каждая страна и каждое сообщество должны быть готовы к новым всплескам заболеваемости", – заявил на брифинге директор ВОЗ по западной части Тихого океана Такеши Касаи.

Он подчеркнул, что люди не должны полагаться только на пограничные меры и призвал страны полностью вакцинировать уязвимые группы населения и придерживаться профилактических мер, таких как ношение масок и социальное дистанцирование.

Отмечается, что показатели вакцинации варьируются от страны к стране, но в более бедных существуют тревожные пробелы. Индонезия, четвертая по численности населения страна в мире и когда-то являвшаяся эпицентром COVID-19 в Азии, полностью вакцинировала лишь около 35% своего населения.

В свою очередь, президент США Джо Байден уже заявил, что страна будет бороться "с этим штаммом с помощью науки и скорости, а не хаоса и неразберихи". Однако в Штатах сейчас полностью вакцинировано менее 60% населения, что является одним из самых низких показателей среди богатых стран.

Об ограничениях поездок объявили Гонконг, Нидерланды, Норвегия, Россия и другие. Помимо хаоса в туристическом бизнесе, запрет на поездки ударил по финансовым рынкам и подорвал экономику крупнейших стран в тот момент, когда они начали оправляться от блокировок, вызванных вирусом Delta.

При этом, как пишет издание, многие ученые считают, что способ остановить распространение вируса – это обеспечить доступ к вакцинам в бедных странах, а не делать поголовные прививки людям в более богатых.

Ранее в Евросоюзе заговорили о том, что в связи с распространением нового штамма коронавируса Омикрон будут рекомендовать государствам-членам ежедневно пересматривать правила путешествий. Они должны придерживаться скоординированного подхода и быть готовыми ввести любые необходимые меры контроля. В организации также будут призывать национальные правительства к быстрому внедрению бустерных прививок и оперативной реализации предложений по ограничению срока действия цифрового сертификата вакцинации до девяти месяцев без бустера.

В свою очередь Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал "глубоко несправедливыми" и "карательными" ограничения на поездки, введенные в связи с распространением штамма COVID-19 Омикрон. Меры, которые изолируют страну или регион, он считает неэффективными.

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