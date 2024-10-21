В Вильнюсе подожгли двери Минобороны, Генпрокуратуры и мусорный бак: подозреваемый был задержан в неадекватном состоянии. Фото

В Вильнюсе (Литва) утром 20 октября пьяный 40-летний мужчина совершил серию поджогов у административных зданий, в том числе Министерства национальной обороны, Генеральной прокуратуры и Государственной службы по защите прав детей. Подозреваемый был задержан в неадекватном состоянии.

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Как передает DELFI, первое сообщение о возгорании поступило около 5:40 воскресенья. На первом этаже здания Генпрокуратуры были временно установлены деревянные конструкции и пленка – их и охватил огонь.

После этого, около 6:00, поджог произошел на соседней улице. Горела дверь здания, в котором расположено несколько учреждений.

Спустя 40 минут начал гореть мусорный контейнер. Перед этим его притащили к дверям здания Службы по защите прав детей.

В 7:12 пожар начался в здании МО, на первом этаже образовалось сильное задымление. Спасатели установили, что со стороны двора горела неиспользуемая деревянная входная дверь. В 7:57 огонь полностью потушили.

"Когда мы прибыли на место, дверь горела открытым пламенем, помещение было задымлено... Поскольку объект нерядовой, туда были направлены пять автоцистерн и штабной автомобиль. Довольно быстро удалось потушить пожар и проветрить помещение", – сообщил журналистам представитель местного департамента противопожарной защиты и спасения.

Полицейский Рамунас Матонис заявил, что копы поймали подозреваемого. Это литовец 1984 года рождения, поведение которого было неадекватным. Он использовал горючую жидкость. Мотивы его поступков пока неизвестны.

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