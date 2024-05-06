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В Венгрии прошел очередной протест против партии Орбана: собралось около 10 тысяч человек. Фото

Ольга Липич
Мир
2 минуты
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В Венгрии прошел очередной протест против партии Орбана: собралось около 10 тысяч человек. Фото

В городе Дебрецен в Венгрии в воскресенье, 5 мая, провели антиправительственный протест. Участники акции выступали против партии "Фидес" и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Как пишут издания 24.hu и Reuters, тысячи людей вышли на митинг во втором по величине городе страны. Его организовала партия "Уважение и свобода" (TISZA) оппозиционера Петера Мадяра.

В Венгрии прошел очередной протест против партии Орбана: собралось около 10 тысяч человек. Фото

Как отмечают журналисты, значимость этой акции заключалась в том, что она состоялась в городе, который считают бастионом поддержки партии "Фидес", правящей здесь с 1998 года.

В Венгрии прошел очередной протест против партии Орбана: собралось около 10 тысяч человек. Фото
В Венгрии прошел очередной протест против партии Орбана: собралось около 10 тысяч человек. Фото

Мадяра считают значительным конкурентом Орбана впервые за многие годы. Сам политик выступил на мероприятии заявив, что настало время положить конец эпохе, которая сделала Венгрию одной из самых бедных и коррумпированных стран Европейского Союза.

В Венгрии прошел очередной протест против партии Орбана: собралось около 10 тысяч человек. Фото

По словам Петера Мадяра, правительство Орбана лжет о благосостоянии для семей, села и детей. Политик подчеркнул, что при правлении нынешнего главы правительства количество семейных ферм значительно уменьшилось, сельские образовательные и медицинские учреждения закрыты и запущены.

Он пообещал, что если его партия придет в правительство, размер семейного пособия будет увеличен вдвое.

В Венгрии прошел очередной протест против партии Орбана: собралось около 10 тысяч человек. Фото

Мадяр также высказался и о войне, которую Россия начала против Украины. Он назвал российского диктатор Путина агрессором и отметил, что правительство Венгрии лжет о том, что оно за мир, а все остальные – за войну.

В Венгрии прошел очередной протест против партии Орбана: собралось около 10 тысяч человек. Фото
В Венгрии прошел очередной протест против партии Орбана: собралось около 10 тысяч человек. Фото

"Россия является агрессором, а политика территориальной обороны Украины легитимна. Партия TISZA выступает за мир. Тот, кто голосует за Фидес, голосует за подстрекательство к войне", – заявил Мадяр.

Он добавил, что его партия выступает за немедленное начало переговоров о завершении войны в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 апреля в центре Будапешта на масштабную демонстрацию против Орбана собрались десятки тысяч человек. Митингующие прошли к парламенту, громко крича "Мы не боимся" и "Орбан, уходи в отставку".

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