В Венгрии прошел очередной протест против партии Орбана: собралось около 10 тысяч человек. Фото

В городе Дебрецен в Венгрии в воскресенье, 5 мая, провели антиправительственный протест. Участники акции выступали против партии "Фидес" и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Как пишут издания 24.hu и Reuters, тысячи людей вышли на митинг во втором по величине городе страны. Его организовала партия "Уважение и свобода" (TISZA) оппозиционера Петера Мадяра.

Как отмечают журналисты, значимость этой акции заключалась в том, что она состоялась в городе, который считают бастионом поддержки партии "Фидес", правящей здесь с 1998 года.

Мадяра считают значительным конкурентом Орбана впервые за многие годы. Сам политик выступил на мероприятии заявив, что настало время положить конец эпохе, которая сделала Венгрию одной из самых бедных и коррумпированных стран Европейского Союза.

По словам Петера Мадяра, правительство Орбана лжет о благосостоянии для семей, села и детей. Политик подчеркнул, что при правлении нынешнего главы правительства количество семейных ферм значительно уменьшилось, сельские образовательные и медицинские учреждения закрыты и запущены.

Он пообещал, что если его партия придет в правительство, размер семейного пособия будет увеличен вдвое.

Мадяр также высказался и о войне, которую Россия начала против Украины. Он назвал российского диктатор Путина агрессором и отметил, что правительство Венгрии лжет о том, что оно за мир, а все остальные – за войну.

"Россия является агрессором, а политика территориальной обороны Украины легитимна. Партия TISZA выступает за мир. Тот, кто голосует за Фидес, голосует за подстрекательство к войне", – заявил Мадяр.

Он добавил, что его партия выступает за немедленное начало переговоров о завершении войны в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 апреля в центре Будапешта на масштабную демонстрацию против Орбана собрались десятки тысяч человек. Митингующие прошли к парламенту, громко крича "Мы не боимся" и "Орбан, уходи в отставку".

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