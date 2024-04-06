В центре Будапешта прошла масштабная акция протеста против правительства Орбана. Фото и видео

В субботу, 6 апреля, в центре Будапешта на масштабную демонстрацию собрались десятки тысяч человек. Они протестовали против правительства венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом сообщает The Guardian. Митингующие прошли в парламент, громко крича "Мы не боимся" и "Орбан, уходи в отставку".

Многие несли венгерский флаг или были одеты в красно-бело-зеленые цвета.

Организатором демонстрации является 43-летний Петр Мадяр, бывший супруг экс-министра юстиции Орбана Юдит Варга, который планирует создать собственную политическую партию.

Мадяр приобрел широкую популярность в феврале, когда высказал провокационные комментарии по внутренним делам правительства. Кроме того, он обнародовал запись разговора с бывшей супругой, в которой Варга подробно описала внутренние процессы в правительстве. В настоящее время прокуратура расследует эти заявления.

За последние 14 лет критики обвиняли Орбана в продолжающемся расти подрыве демократических институтов сближении с Москвой и Пекином и надзоре за коррумпированной патронажной сетью.

Обращаясь к демонстрантам, Мадьяр обвинил средства массовой информации и прокуратуру страны в отсутствии реальной независимости, выдвинул обвинения в коррупции на самом высоком уровне правительства и заявил, что создаст партию, которая будет баллотироваться на выборах в Европейский парламент в июне.

Напомним, тысячи человек протестовали в Будапеште 26 марта возле парламента, требуя отставки главного прокурора и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после того, как они были обвинены в попытке вмешаться в дело о взяточничестве. Протестующие пришли с факелами и скандировали "С нас хватит! В отставку".

Как ранее писал OBOZ.UA, Венгрия заблокирует передачу Украине доходов от арестованных российских активов. Предложение Еврокомиссии передать Украине 90% доходов от активов РФ поддерживает большинство стран ЕС, однако одного голоса Венгрии достаточно для того, чтобы остановить передачу. Поэтому принять решение на саммите не получится.

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