В Венгрии показали ролик о мире в Украине с "русским" Крымом
Венгерские власти обнародовали ролик с призывом о скорейшем мире в Украине, в котором изобразили Крым как часть территории России. Посыл видео – участие в мирных переговорах как можно скорее.
Кадры с "российским" Крымом разлетелись по сети. Венгерские оппозиционные СМИ обратили внимание на провокационное в пятницу.
"Десятки тысяч детей остались сиротами, сотни тысяч домов разрушены, более десяти миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, но война продолжается и может легко стать глобальной", – говорит закадровый голос.
Соответствующие изображения на видео не сопровождаются текстовыми подписями и не содержат информации о деталях или контексте. Видео показывает разнообразные сцены, включая детей и женщин-беженцев, танки и карту Украины, на которой не указана территория Крыма.
"Хватит войны, только прекращение огня может положить конец разрухе, только мирные переговоры могут спасти жизни. Настало время для мира", – утверждает он далее.
Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет победить Россию с нынешней стратегией поддержки НАТО. Также он предупредил о тяжелых последствиях войны для европейской экономики.
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