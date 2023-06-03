В Венгрии показали ролик о мире в Украине с 'русским' Крымом

Венгерские власти обнародовали ролик с призывом о скорейшем мире в Украине, в котором изобразили Крым как часть территории России. Посыл видео – участие в мирных переговорах как можно скорее.

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Кадры с "российским" Крымом разлетелись по сети. Венгерские оппозиционные СМИ обратили внимание на провокационное в пятницу.

"Десятки тысяч детей остались сиротами, сотни тысяч домов разрушены, более десяти миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, но война продолжается и может легко стать глобальной", – говорит закадровый голос.

Соответствующие изображения на видео не сопровождаются текстовыми подписями и не содержат информации о деталях или контексте. Видео показывает разнообразные сцены, включая детей и женщин-беженцев, танки и карту Украины, на которой не указана территория Крыма.

"Хватит войны, только прекращение огня может положить конец разрухе, только мирные переговоры могут спасти жизни. Настало время для мира", – утверждает он далее.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет победить Россию с нынешней стратегией поддержки НАТО. Также он предупредил о тяжелых последствиях войны для европейской экономики.

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