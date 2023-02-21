В Венеции начали пересыхать каналы из-за отсутствия дождей: Италии грозит засуха. Фото и видео

Несколько недель сухой зимней погоды вызвали опасения, что Италия может столкнуться с новой засухой. По данным ученых и экологических групп, в Альпах выпало меньше половины обычного количества снега. Из-за отсутствия осадков уровень воды в водоемах на Севере Италии существенно уменьшился, а в Венеции начали пересыхать каналы.

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Об этом сообщила The Guardian, ссылаясь на данные экологов из итальянской ассоциации Legambiente. Эксперты говорят, что для восстановления уровня воды в водоемах и преодоления засухи требуется около 50 дней дождливой погоды.

Венеция, где наводнения обычно являются основной проблемой, столкнулась с чрезвычайно низкими приливами, из-за которых гондолы, водные такси и "скорые" не могут перемещаться по некоторым из ее знаменитых каналов.

В русле самой длинной реки Италии – По, уровень воды уменьшился на 61%, по сравнению с уровнем, который обычно наблюдается в это время года.

Река протекает от Альп на северо-западе страны до Адриатики. В июле прошлого года Италия пострадала от сильнейшей за 70 лет засухи и объявила чрезвычайное положение в районах, прилегающих к реке По, на долю которых приходится около трети сельскохозяйственных угодий страны.

Также эксперты отметили, что уровень воды в озере Гарда на севере Италии упал до рекордно низкого уровня – теперь можно добраться до небольшого острова Сан-Бьяджо на озере по суше.

"Мы находимся в ситуации дефицита воды, которая нарастала с зимы 2020-2021 годов", – отметил эксперт по климату Массимилиано Паски из итальянского научно-исследовательского института CNR.

Он подчеркнул, что для восстановления уровня воды в водоемах "нужно 50 дней дождя".

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году в Италии из-за аномальной засухи показалась баржа, затонувшая в реке По в 1943 году.

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