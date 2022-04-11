В Вене зажгли свечи в память о жертвах войны РФ против Украины, а в Стокгольме устроили "кровавый" перформанс. Фото

Вечером 10 апреля возле Собора святого Стефана в столице Австрии Вене состоялась акция памяти погибших в результате российского вторжения в Украину. А в шведском Стокгольме женщина устроила кровавый перформанс, чтобы обратить внимание мира на убийство мирных жителей на вокзале в Краматорске.

Как сообщает "Укринформ", во время акции в Вене зажгли около 1 тысячи свечей в память о погибших украинцах. Организатором мероприятия стала общественная организация Unlimited Democracy.

Отмечается, что участники акции скандировали лозунги в поддержку Украины и ее защитников, а также несколько раз спели Гимн нашего государства.

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На улице в Стокгольме появилась женщина в украинском наряде и с сине-желтой лентой на голове. Ее лицо, руки и платье были полностью окровавлены. В руках активистка держала чемодан и надпись "#Kramatorsk".

Напомним: 8 апреля рашисты ударили "Точкой У" по железнодорожному вокзалу города Краматорск, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации. В результате атаки врага погибли 52 человека, 109 ранены.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Франкфурт-на-Майне в Германии прошел многочисленный митинг в поддержку Украины в результате войны, развязанной Россией. Множество людей собралось на площади под сине-желтыми флагами, требуя остановить геноцид, закрыть небо над Украиной и ввести эмбарго на российский газ.