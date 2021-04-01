В Великобритании треть выздоровевших от COVID-19 снова попали в больницы – исследование

В Великобритании около трети пациентов с коронавирусом, которые были госпитализированы, в течение четырех месяцев после лечения снова вернулись в больницы. Почти каждый восьмой пациент за такой же период после выписки умер.

Об этом свидетельствуют данные совместного исследования Университетского колледжа Лондона, Национальной статистической службы и Университета Лестера, пишет The Guardian.

Ученые проанализировали медицинские записи почти 48 тысяч человек, которые прошли стационарное лечение от COVID-19 и были выписаны к 31 августа 2020 года. После этого они сравнили их с контрольной группой людей, не болевших коронавирусом.

Анализ показал, что показатели смертности и повторных госпитализаций у пациентов, которых лечили от COVID-19, значительно выше, чем у "нековидной" группы. У них были выявлены респираторные, сердечные, почечные, печеночные и метаболические заболевания, такие как диабет.

"Это вызывает беспокойство, и мы должны отнестись к этому серьезно. Нам необходимо наблюдать за пациентами, перенесшими коронавирус, чтобы мы могли выявить поражение органов на ранней стадии", – сказала доктор Амитава Банерджи из Института информатики здравоохранения Лондонского университетского колледжа.

Медик отметила, что раньше считалось, что такие болезни органов являются факторами риска для пациентов, но теперь очевидно, что это также и осложнения после коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 27 марта заявил, что не видит данных по ситуации с COVID-19 в стране, которые бы помешали частичному ослаблению карантина.