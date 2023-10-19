В Вашингтоне в здание Капитолия ворвались поклонники ХАМАС: вмешалась полиция. Видео

В Вашингтоне продолжаются массовые митинги сторонников террористической исламистской группировки "ХАМАС", которая 7 октября вторглась на территорию Израиля, совершая массовые убийства мирного населения. Протестующие ворвались в здание Капитолия, место, где заседает Конгресс, требуя у руководства Соединенных Штатов прекратить поддержку Армию обороны Израиля ЦАХАЛ.

Об этом сообщили ведущие американские информагентства. Защитники боевиков убеждены, что ответная реакция Иерусалима на погромы и резню несправедлива и бесчестна (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Поскольку сотни участников акции нарушают общественный порядок и скандируют шовинистические лозунги, полиция Вашингтона принялась их разгонять и выдворять из здания. Митингующие пытаются оказывать противодействие и демонстрируют твердое намерение оставаться в холле, пока их требования не будут выполнены.

Видео дня

Как сообщал OBOZ.UA, протесты в защиту боевиков "ХАМАС" вспыхнули разом в разных частях планеты. В Турции сторонники палестинской группировки собрались возле Генерального консульства Израиля в Стамбуле, выкрикивали антиизраильские лозунги, атакуя здание и сжигая флаги с Моген Давидом.

В то же время Иордания и Египет отказались принимать беженцев из сектора Газа. Там заявили, что проблему следует решать в рамках Палестины и Израиля.