1 октября в Варшаве состоялся многочисленный митинг поляков, приуроченный к политическим выборам, которые состоятся через две недели. Люди заявили свое несогласие с идеями партии "Закона и Справедливости" (ПиС), которые, судя по всему, приведут выходу Польши из Евросоюза.

О ситуации, которая происходила в воскресенье в центре Варшавы, рассказали журналисты агентства Reuters. Согласно данным экзитполов, именно ПиС способна получить большинство голосов.

"Общественная телекомпания TVP, которая, по словам независимых обозревателей СМИ, стала рупором правительства при правлении ПиС, со ссылкой на полицию сообщила, что к ней присоединилось около 100 000 человек. Интернет-канал новостей onet.pl сообщил, что, по его подсчетам, на митинге присутствовало около 600 000-800 000 человек", – передает западное агентство.

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Представители оппозиции, а именно партии "Гражданская платформа", которая и стала инициатором столичного протеста, заявила, что ПиС могут сильно ухудшить перспективы сексуальных меньшинств и женщин. Безусловно это сразу отразится на отношениях между ЕС и Варшавой, хотя в ПиС такие опасения отвергают.

"Я хочу быть свободной, быть в ЕС, я хочу иметь право голоса, я хочу иметь свободные суды", – сказала 59-летняя участница протеста Ханна Хациевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, правящая в Польше партия "Право и справедливость" заявила, что бывшее правительство планировало отдать в оккупацию треть страны в случае нападения России. Такой план был утвержден еще в 2011 году.

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