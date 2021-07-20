В Украину приедет советник Госдепа, среди тем визита – 'Северный поток-2'

В Украину прибудет советник Государственного департамента США Дерек Чолле. На своей должности он, как заместитель Госсекретаря привлекается к специальным визитам и переговорам по конкретным важным актуальным вопросам.

Как сообщает пресс-служба Госдепа, Чолле посетит Киев 20-21 июля и Варшаву 21-23 июля, чтобы укрепить стратегическую ценность отношений США с Украиной и Польшей.

"Находясь в Киеве, советник Чолле встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками, чтобы обсудить поддержку США усилий Украины по противодействию агрессии России и дальнейшему продвижению экономических и антикоррупционных реформ. Он также встретится с представителями бизнес-сообщества, чтобы обсудить восстановление экономики Украины и возможности для общего процветания", – говорится на сайте Госдепа.

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В Польше американский дипломат будет обсуждать двусторонние и региональные вопросы с представителями власти и лидерами гражданского общества. Также пройдут встречи с польскими бизнесменами.

В Facebook бывший посол Украины в США Валерий Чалый написал, что темой для обсуждения станет строительство российского газопровода "Северный поток-2". По словам Чалого, также будут обсуждать реформы в Украине, в реализации которых наша страна получает поддержку США, в том числе и финансовую.

"Тем более, что в Киеве уже находится в качестве руководителя Посольства США в Украине хорошо знакомый с ситуацией Джордж Кент. Не исключаю, что будут переданы и конкретные месседжи, что называется не для распространения", – написал он.

Добавим, что Дерек Чолле уже бывал в Украине в 2014 году в ранге помощника министра обороны США.

Как сообщал OBOZREVATEL, США и Германия достигли договоренности вокруг российского газопровода "СП-2". Одним из пунктов является увеличение финансирования Украины, которая пострадает от завершения строительства.