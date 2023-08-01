В Турции закрыли один из пляжей из-за обнаружения десятков боеприпасов. Фото и видео

В Турции закрыли пляж на черноморском курорте Шиле возле Стамбула. Там обнаружили 28 боеприпасов, которые лежали на глубине 1-1,5 метра в 10 метрах от берега.

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Об этом сообщило турецкое издание Ahaber. Как сообщили в Офисе губернатора Стамбула, 8 из этих снарядов уже изъяли для идентификации и уничтожения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Уже установлено, что извлеченные из моря объекты являются артиллерийскими снарядами. Район пляжа Шиле был взят под охрану. Уничтожение обнаруженных боеприпасов будет осуществлено в среду, 2 августа, после принятия необходимых мер безопасности.

Напомним: ранее в Одесской области штормовые волны прибили мину к берегу. Через некоторое время она сдетонировала, повредив дом на побережье.

"Шторм в Черном море привел к повышению минной опасности. Сегодня утром недалеко от одного из пляжей Одесчины в воде взорвались две мины, тип которых не удалось установить", – сообщили в Одесской областной военной администрации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США сообщили, что Россия разместила дополнительные морские мины в приближении к украинским портам. Власти РФ предположительно могут использовать эти мины для нападения на гражданские суда и затем обвинить в этом Украину.