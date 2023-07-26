Россия заменяла подходы к украинским портам для подрыва гражданских судов – представитель США при ОБСЕ

Россия разместила дополнительные морские мины в приближении к украинским портам. Власти РФ предположительно могут использовать эти мины для нападения на гражданские суда и затем обвинить в этом Украину.

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Об этом заявила временно поверенная в делах США при ОБСЕ Кэтрин Брукер во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ во вторник, посвященного российскому ракетному террору против Украины. Она осудила удары армии РФ по территории Украины.

"На прошлой неделе Соединенные Штаты поделились с международным сообществом информацией с предупреждением, что Россия намерена расширить атаки на украинские зерновые объекты. Россия именно так и сделала. Мы считаем, что Россия может совершить атаки на гражданское судоходство в Черном море. По нашей информации, Россия установила дополнительные морские", – сообщила она.

По мнению американской стороны, это представляет собой "скоординированные действия России с целью обосновать любые нападения на гражданские суда в Черном море, а затем обвинить в данных действиях Украину".

"Осудя Россию за бомбардировку украинских портовых городов и экспортной инфраструктуры, мы должны оставаться бдительными по поводу того, как Россия пытается расширить конфликт и продолжать обвинять других в своих недобросовестных действиях", - заявила Брукер.

Представительница США выступила с осуждением атак России на украинские порты и инфраструктуру, которая играет важную роль в экспорте зерна. Особое внимание было обращено на то, что такие атаки производились после того, как Украина покинула Черноморскую зерновую инициативу, которая имела огромное значение для продовольственной безопасности региона.

Также Брукер осудила ракетные обстрелы центра Одессы и повреждения по меньшей мере 29 исторических памятников, включая Спасо-Преображенский собор Украинской православной церкви, "которая канонически подчинена Московскому патриархату – той же церкви, которую Россия якобы защищает".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Россия начиная с 18 июля активизировала атаки в южных областях Украины. Так, при ударах по Одессе и другим районам Россия использует значительное количество ракет типа AS-4 Kitchen (Х-22) весом 5,5 тонн, предназначенных для уничтожения авианосцев.

Украина уже предложила ЕС вывозить зерно по новому маршруту. Он предполагает экспорт из стран Балтии.

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