В Турции нашли бомбу под авто офицера, который должен был работать на мероприятии с Эрдоганом. Видео
В Турции в субботу утром, 4 декабря, предотвратили вероятное покушение на президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Правоохранители нашли бомбу под машиной офицера отдела полиции по противодействию уличным беспорядкам, который должен был работать на мероприятии с главой государства.
Взрывчатку обнаружили под автомобилем, который был припаркован возле дома полицейского в городе Нусайбин, передает Reuters. Этот населенный пункт расположен на границе с Сирией.
Оттуда офицер должен был проехать 200 километров до города Сиирт, где позже прошло выступление Эрдогана под открытым небом.
Бомба была обезврежена, на данный момент по делу продолжается расследование. Отмечается, что в полиции задержали публикацию этой информации, чтобы "избежать негативной реакции общественности".
Son Dakika пишет, что устройство должны были взорвать после того, как машина приехала бы в Сиирт. В издании отмечают, что неустановленные пока злоумышленники решили действовать таким образом, так как понимали, что на самом мероприятии не смогут приблизиться к политику.
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