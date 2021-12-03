В Чехии предотвратили покушение на экс-премьера: у подозреваемого изъяли нож и пистолет. Фото

На бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша пытались совершить нападение. Вооруженные ножом и пистолетом мужчина пришел к пропускной Аппарата правительства, где и был задержан правоохранителями.

Сам Бабиш после задержания преступника продемонстрировал фотографии с изъятыми предметами. У мужчины с собой был пистолет, нож, наручники и другие предметы. Об этом сообщает издание Ceska Televize (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пресс-секретарь президиума полиции Ондржей Моравчик подтвердил факт предотвращения покушения на экс-премьера. Он отметил, что пока не владеет информацией о том, было ли это оружие настоящее либо муляж.

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Стоит отметить, что по информации издания Novinky, это уже не первый раз, когда на экс-премьера Бабиша совершают покушение. В конце февраля политик рассказал, что был человек, который хотел застрелить его вместе с семьей. Затем полиция охраняла дом премьер-министра. Подозреваемый был арестован в Испании, и полиция предъявила ему обвинение в шантаже. Спустя некоторое время задержанный мужчина согласился с прокурором на два года условно, и суд одобрил это соглашение.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Сената (верхней палаты парламента) Польши Томаш Гродзкий заявил, что ему угрожали убийством. Открытку с такими словами неизвестные направили в пакете, где также была взрывчатка.

Напомним, сотрудники Министерства внутренних дел и Национальной полиции Украины задержали группу лиц, планировавших покушение на министра аграрной политики Романа Лещенко. Его должен был совершить киллер.