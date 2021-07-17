В Турции из-за засухи погибли сотни фламинго, в озере не осталось воды. Фото

Сотни детенышей и взрослых фламинго были найдены мертвыми на высохшей части озера Туз (Соленое озеро) в центральной турецкой провинции Конья. Засуха, вызванная изменениями климата, привела к спаду воды в озере, что сделало проблемным поиск пищи для фламинго.

Об этом пишет Daily Sabah. Озеро Туз – второе по величине в Турции и одно из крупнейших гиперсоленых озер в мире – долгое время было рассадником фламинго (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Хотя озеро неглубокое и в течение года выпадает мало осадков, но его соленый характер способствовал гнездованию перелетных птиц. Теперь их туши усеивают высохшее дно озера.

Фотограф-натуралист Эмин Озтюрк, который часто бывает в этом районе летом, говорит, что озеро Туз было "раем для фламинго, но теперь оно превратилось в кошмар".

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"Это было заболоченное место, где в прошлом году можно было увидеть сотни фламинго. На этот раз нет ни воды, ни живых птиц. Вода отступила где-то на 10 километров", – рассказал он.

Озеро питают водные каналы, но местные жители их перекрывают, чтобы отвести воду на свои поля.

Губернаторство Конья объявило о начале расследования для изучения причин смерти фламинго.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина вошла в топ-5 стран мира с наибольшим риском засухи. Первая пятерка антирейтинга выглядит так: Молдова, Украина, Бангладеш, Индия и Сербия.

Всего проанализировали 138 стран. Учитывали интенсивность прошлой засухи, дефицит воды, уязвимость от засухи, численность населения, посевов и поголовья скота.

Также ученые уточнили, что страны, склонные к засухе, не всегда могут чувствовать большой дефицит воды. При этом последствия все равно могут быть серьезными.