В центре Варшавы мужчина угрожал взорвать себя на мемориале жертвам Смоленской катастрофы. Фото и видео

В Варшаве 14 октября мужчина забрался на памятник жертвам Смоленской трагедии и угрожал взорвать себя. На место происшествия оперативно были направлены сотрудники контртеррористической службы и полицейские-переговорщики.

Правоохранители оцепили территорию вокруг мемориала. Об этом сообщает издание Wiadomosci(чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Представитель Варшавского полицейского управления Сильвестр Марчак заявил, что правоохранители выясняют мотивы мужчины. На месте присутствовали полицейские, в том числе сотрудники контртеррористической службы и переговорщики.

В целях безопасности была закрыта вся территория вокруг мемориала. Жителей Варшавы призвали не приближаться к зоне потенциальной опасности. Радиус полицейской блокады составлял примерно 300 метров.

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По предварительной информации, мужчина мог иметь при себе заряд взрывчатого вещества. Правоохранители уточнили, что предмет, напоминающий заряд, находится возле ног мужчины, а в его руках может быть детонатор.

Спустя несколько часов переговоров, мужчина, угрожавший взорвать себя, спустился с памятника. Сейчас он находится в полиции.

Напомним, в городе Аррас (Франция) утром 13 октября мужчина, вооруженный ножом, зашел в среднюю школу и убил учителя, а также ранил двух человек. Он кричал "Аллах акбар", нанося удары профессору.

Ранее сообщалось, что 8 октября в городе Александрия (Египет) офицер местной полиции открыл огонь по автобусу с туристами из Израиля. По меньшей мере три человека погибли.

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