В центре Турина загорелось историческое здание: есть пострадавшие, людей эвакуировали. Фото и видео

В итальянском городе Турин 3 сентября загорелось историческое пятиэтажное жилое здание. Спасатели эвакуировали людей из него, также пять человек пострадали.

Об этом сообщает La Repubblica. Здание расположено на площади Карло Феличе (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Возгорание началось еще в 11:00 по местному времени (12:00 по Киеву) на верхних этажах, а затем огонь начал распространяться и на нижние этажи. Прилегающие к месту происшествия улицы были заблокированы, что привело к затруднению движения в центре города.

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По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за сварочных работ.

Из здания были эвакуированы около 100 человек. Также известно о пяти пострадавших.

Тушение пожара осложняется тем, что крыша оборудована многослойной системой изоляции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Милане сгорел 15-этажный жилой дом, в котором проживало около 70 семей. Тогда пострадали несколько человек, однако обошлось без жертв.