В центре столицы Гвинеи произошла стрельба, граждан призвали немедленно вернуться в дома – СМИ

В центре Конакри, столицы Гвинеи, 5 сентября произошла стрельба возле президентского дворца. Два человека получили ранения, при этом неизвестно, кто точно открыл огонь.

Здание окружили вооруженные военнослужащие, а людей призвали вернуться в свои дома. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военные источники (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По их словам, единственный мост, соединяющий материк с районом Калум в столице, где расположено большинство министерств и президентский дворец, окружили. Вокруг президентской резиденции разместили много вооруженных солдат.

Военный источник в комментарии агентству отметил, что 83-летний президент страны Альфа Конде не пострадал. Предположительно, в стрельбе участвовали разъяренные члены спецназа, элитного армейского корпуса. Чем вызван такой гнев и подробности произошедшего не разглашались.

Со своей стороны свидетели стрельбы в Конакри заявили о двух мирных жителях с огнестрельными ранениями.

В сети появились кадры с перестрелки в столице Гвинеи. На них запечатлены автомобили с солдатами, приближающиеся к центральному банку недалеко от президентского дворца. Также раздаются звуки стрельбы.

Позже репортер Reuters сообщил о двух колоннах бронетехники и пикапов, которые следовали в автономный порт Конакри, что тоже находится недалеко от дворца.

"Военных сопровождал белый автомобиль, который, очевидно, был каретой скорой помощи", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября стрельба со смертельным исходом произошла в Вашингтоне, столице США. Правоохранители объявили в розыск нападавших, которые стреляли в толпу.