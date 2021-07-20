В центре Парижа вспыхнул мощный пожар. Видео

Во вторник, 20 июля, в 7-м округе Парижа вспыхнул пожар в здании по улице 51 Rue de Varenne. Оно находится между посольством Италии во Франции и отелем Matignon.

Об этом сообщает издание RTL. Также на этой улице расположен Матиньонский дворец – резиденция французского премьер-министра (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По предварительным данным, пожар начался в одной из квартир и перебросился на крышу, которая в итоге обрушилась из-за сильного огня.

Данных о погибших и пострадавших пока не поступало.

Сейчас пожар уже локализован, но его ликвидация продолжается. Власти рассматривают эвакуацию жилых домов и магазинов в этом районе, в том числе и отеля Matignon.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале прошлого года в центре Парижа загорелось здание в районе железнодорожного вокзала. Вокзал Гар-де-Лион был эвакуирован.

Ранее во Франции сгорел выдающийся собор Парижской Богоматери. Также пожар разгорелся в районе дворцово-паркового ансамбляВерсаль, который ранее являлся резиденцией французских королей.