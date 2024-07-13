В ЦАХАЛ заявили о ликвидации одного из военных главарей ХАМАС, участвовавшего в нападении 7 октября. Фото

Воздушные силы Израиля ликвидировали заместителя командира батальона ХАМАС "Шеджайя", террориста Аймана Швейда. Он участвовал в руководстве нападением боевиков 7 октября в прошлом году.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ. Для ликвидации террориста Воздушные силы опирались на данные израильской разведки.

Швейда был ключевым оперативным сотрудником оперативного штаба ХАМАС. В течение всей войны между боевиками и Израилем он активно участвовал в боях с батальоном "Шеджайя" и руководил многочисленными нападениями на войска ЦАХАЛ.

Главарь ХАМАС был ликвидирован в результате авиаудара в городе Газа. Вместе с ним также погиб террорист Убада Абу Хин, командир роты батальона "Шеджайя", тоже игравший значительную роль в течение всей войны.

"Кроме того, с начала нынешних операций в районе Шеджайя (микрорайон города Газа – Ред.) ликвидировано еще более 150 террористов", – добавили в ЦАХАЛ.

Как сообщал OBOZ.UA, с 7 октября 2023 года – начала войны в Газе – Армия обороны Израиля ликвидировала 60% боевиков группировки ХАМАС. ЦАХАЛ уничтожил большинство батальонов этой террористической группы.

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