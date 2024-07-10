Армия Израиля ликвидировала 60% боевиков ХАМАС: министр обороны рассказал детали

С 7 октября 2023 года – начала войны в Газе, Армия обороны Израиля ликвидировала 60% боевиков группировки ХАМАС. Цахал уничтожил большинство батальонов этой террористической группы.

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Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, выступая в Кнессете. Его цитирует Al Jazeera.

Глава израильского оборонного ведомства, обращаясь к Кнессету, также сказал, что три тысячи ультраортодоксальных евреев постепенно будут призваны в армию к началу следующего года.

"Наша цель – призвать всех, кого можно принять на службу согласно законодательству. Вот как мы работаем", – добавил Галант.

Это произошло после того, как в июне Верховный суд Израиля постановил, что ультраортодоксальные еврейские мужчины также должны служить в армии, отменив исключение для этого консервативного сообщества, существовавшего десятилетиями.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет продолжать воевать в секторе Газа до тех пор, пока не будет выполнена основная цель операции ЦАХАЛ – полная ликвидация террористической группировки ХАМАС. Также, по его словам, страна стремится добиться и "всех других целей войны".

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