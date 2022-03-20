В Тель-Авиве тысячи людей вышли на митинг в поддержку Украины. Видео

В воскресенье вечером, 20 марта, в Тель-Авиве (Израиль) тысячи людей вышли на митинг в поддержку Украины, которая борется с российскими оккупантами. Активисты собрались на площади Габима.

Израильтяне требовали, чтобы их правительство проявило солидарность с украинским народом. Фото и видео с митинга опубликовал в своем Telegram советник главы МВД Украины Антон Геращенко (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Чего требуют граждане Израиля:

Разблокировать приём беженцев из Украины;

Ввести санкции против страны-агрессора России – до сих пор не введены никакие ограничительные меры;

Разрешить продавать Украине оружие.

Видео дня

Люди, собравшиеся на площади, принесли с собой флаги Израиля и Украины, а также слушали и подпевали гимн нашей страны. Кроме того, на митинге транслировали обращение президента Украины Владимира Зеленского к Кнессету – израильскому парламенту, а также к народу Израиля.

Украинский лидер отметил, что противоракетная оборона Израиля – лучшая в мире, кроме того, у страны есть современное оружие. Благодаря этому она может отстаивать интересы своего народа и защитить сегодня жизни украинцев, украинских евреев.

"Народ Израиля, украинцы 80 лет назад спасали евреев. Так что и у вас есть такой выбор...Можно долго спрашивать, почему вы до сих пор не дали оружие или почему не ввели санкции против России? Но это будет ваш выбор. Теперь у вас есть выбор", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее посольство Украины в Израиле раскритиковало иммиграционную политику официального Иерусалима в отношении людей, спасающихся от войны. Изменения, внесенные в порядок въезда в Израиль, не решают главных проблем беженцев-неевреев.

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