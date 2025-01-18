В Тель-Авиве палестинец с ножом напал на прохожего: полиция подозревает теракт. Фото и видео

В субботу вечером, 18 января, неизвестный напал на прохожих с ножом в Тель-Авиве. В результате чего несколько человек были ранены, а мужчина был застрелен.

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Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на полицию. По данным некоторых СМИ, нападавший был 19-летний житель палестинского города Туль-Карема Салах. Правоохранители подозревают, что это был теракт.

Инцидент произошел на улице Левонтин в Тель-Авиве. Есть один пострадавший. Мужчина около 20 лет, у него серьезные ножевые ранения верхней части тела, его госпитализировали.

"Инцидент с ножевым ранением в Тель-Авиве расследуется как вероятный террористический акт. Нападающий пытался нанести удары ножом прохожим на улице Левонтин, после чего его застрелил прохожий", – пишет Ynet со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось, что 16 января в Словакии произошло ужасное убийство в одной из школ. Ученик 18 лет напал с ножом на учителя и двух своих одноклассников, в результате чего два человека погибли.

Напомним, в городе Новый Орлеан (штат Луизиана, США) автомобиль влетел в толпу в оживленном районе Бурбон-стрит во время празднования Нового года. В результате трагедии погибли по меньшей мере 15 человек.

Ранее сообщалось, что в немецком Магдебурге автомобиль на бешеной скорости влетел в толпу на рождественской ярмарке. Сообщалось о по меньшей мере 11 погибших, от 60 до 80 человек пострадали.