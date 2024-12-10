В Тбилиси протестующие сожгли гроб с фотографией основателя партии 'Грузинская мечта'. Видео

В понедельник, 9 декабря, грузины 12-й день подряд вышли на протесты против пророссийской партии "Грузинская мечта" и действующего правительства. Активисты в Тбилиси принесли в здание парламента Грузии гроб, внутри которого было чучело Бидзины Иванишвили, основателя упомянутой политсилы.

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Вскоре гроб облили горючим веществом и сожгли. Кадры с места происшествия опубликовали в Telegram-канале "Эхо Кавказа".

Во время сожжения гроба протестующие скандировали "Сакартвело" – это название страны, которое используют сами грузины.

Отметим, что ранее на акциях несколько раз жгли флаги "Грузинской мечты" и чучело Иванишвили.

По данным СМИ, вечер протестов на проспекте Руставели в Тбилиси завершался без инцидентов. Люди продолжают приходить туда каждый день даже без каких-либо анонсов.

Как сообщал OBOZ.UA, продолжающиеся в Грузии антиправительственные протесты по определенным признакам напоминают Майдан в Украине 2013-2014 годов. Однако сегодняшние события отличаются тем, что у грузин нет выраженного лидера и объединенной оппозиции, а демонстрации не имеют четкой организации и довольно хаотичны.

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