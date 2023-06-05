В суде ООН в Гааге стартуют слушания по делу Украины против России: что известно

С 6 по 14 июня в Международном суде Гааги пройдут первые заседания по делу о нарушении Россией международных конвенций, что привело к полномасштабному вторжению в Украину и ряду военных преступлений против мирного населения. 6 и 12 июня выступает юридическая команда Украины, 8 и 14 июня – Российской Федерации.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел. Во время слушаний стороны концентрированно представят свою позицию, изложенную в ходе длительной стадии обмена письменными документами, которая началась в июне 2018 года.

"Летом 2014 года МИД Украины официально уведомил РФ о нарушении обеих конвенций. В течение 2014-2016 годов состоялось 8 раундов двусторонних переговоров, было направлено около 80 дипломатических нот по фактам нарушений и их квалификации по конвенциям. По результатам этих усилий Украина пришла к выводу о невозможности разрешить спор путем переговоров", – указано в сообщении.

В своем иске Украина заявляет, что:

1. РФ нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, а ее должностные, должностные и частные лица снабжают оружие, предоставляют финансирование, проводят тренировки и оказывают другие формы помощи вооруженным формированиям, в том числе т.н. ДНР и ЛНР и другим связанным с ними группам и отдельным лицам, действующим на территории Украины.

2. РФ нарушает требования Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и совершает дискриминационные действия в отношении крымскотатарского и украинского этнического населения в Крыму с февраля 2014 г. с целью закрепления российского доминирования на полуострове путем уничтожения конкурирующих культур.

Напомним, что Путин после выдачи Международным уголовным судом ордера на его арест перестал выезжать за границу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Зеленский заявил, что гибридного трибунала для кремлевского диктатора Путина не будет. Украина будет работать над созданием отдельного международного трибунала.

"Несмотря на ту или иную работу, которая ведется сейчас с партнерами, мы все-таки будем работать над созданием отдельного специального международного трибунала для России, потому что мы должны осудить преступление агрессии", – сказал глава государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!