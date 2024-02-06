В столице Сомали прогремели несколько взрывов: по меньшей мере десять человек погибли

На рынке Баккара в Могадишо, сомалийской столице, 6 февраля прогремело несколько взрывов. На данный момент известно о десяти погибших и около 20 раненых.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на очевидцев. Власти пока никак не прокомментировали инцидент.

Рынок Баккара считается в Могадишо самым большим. Именно здесь большинство жителей столицы Сомали ежедневно покупают еду, одежду, лекарства, электронику и другие товары.

Очевидцы заявили, что слышали несколько взрывов, прогремевших из четырех известных магазинов по продаже электроники.

Причина взрывов до сих пор не названа. Агентство вспоминает о вооруженной исламистской группировке "Аль-Шабаб", регулярно совершающей теракты по всей стране. Однако пока ни один из представителей боевиков не взял на себя ответственность за эти взрывы.

Как сообщал OBOZ.UA, в центральной части Сомали упомянутые террористы из "Аш-Шабаб" захватили вертолет Организации Объединенных Наций. На борту находились девять пассажиров, включая военнослужащих и постороннего подрядчика.

Группировка "Аш-Шабаб", связанная с "Аль-Каидой", в течение многих лет борется с центральным правительством Сомали, стремясь захватить власть и навязать свое строгое толкование законов шариата ислама. Террористы часто проводят бомбардировки и нападения с применением огнестрельного оружия в стране.

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