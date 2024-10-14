В столице Испании прошел многотысячный митинг: люди требовали доступного жилья. Фото

В воскресенье, 13 октября, тысячи людей протестовали в столице Испании Мадриде. Они требовали более доступного жилья на фоне растущего гнева испанцев, чувствующих, что их вытесняют с рынка.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что жители столицы вышли на марш под лозунгом "Жилье – это право, а не бизнес".

Также люди потребовали улучшения условий жизни. По данным правительства Испании, на улицы вышли двенадцать тысяч человек.

"Испанцы не могут жить в своих городах. Они вытесняют нас из городов. Правительство должно регулировать цены, регулировать жилье", – сказала журналистам 33-летняя медсестра Бланка Прието.

Что предшествовало

В июле правительство Испании объявило о регулировании краткосрочной и сезонной аренды жилья. Он планирует исследовать объявления на таких платформах как Airbnb (ABNB.O), Booking.com (BKNG.O), чтобы проверить наличие у них лицензий.

Отмечается, что Испания пытается найти баланс между продвижением туризма, ключевым двигателем ее экономики и решением беспокойства граждан относительно недостижимо высокой арендной платы через повышение цен и переход владельцев к более прибыльной аренде для туристов.

Также во время отдельной демонстрации в Барселоне в воскресенье против гонки Кубка Америки по яхтенному спорту протестующие обвинили международное спортивное событие в том, что оно подняло цены на аренду и привело больше туристов в перенаселенный город.

Жители Канарских островов и Малаги также устроили протесты в этом году против удорожания туристической аренды. Сезонным работникам гостеприимства трудно найти жилье в этих горячих туристических точках, и многие ночуют в фургонах или даже в своих автомобилях.

Напомним, что в августе 2024 года разные города Великобритании охватили столкновения среди экстремистов. В частности, британские мигранты вышли на митинги протеста одновременно с митингами правых радикалов против миграции и мигрантов. Столкновение обоих лагерей митингующих привели к стычкам и погромам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!