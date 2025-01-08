В столице Чада звучала стрельба: сообщают о нападении на резиденцию президента боевиков 'Боко Харам'

В столице Чада Нджамени произошла стрельба у президентского дворца центрально-африканской страны после того, как к зданию внезапно прибыла колонна военной техники. Вероятно, произошло нападение боевиков террористической организации "Боко Харам", сообщается о погибших и раненых.

Видео дня

Никакой официальной информации от власти Чада нет, однако несколько мировых изданий сообщают о неудачной попытке террористов государственного переворота в Чаде. В частности, об этом сообщили Reuters и Al Arabiya.

Так, Reuters сослалось на очевидцев, которые видели двигавшуюся ко дворцу президента колонну военной техники. Источник в службе безопасности сообщил, что вооруженные люди напали на внутреннюю часть президентской резиденции.

В свою очередь источники Al Arabiya сообщили о погибших и раненых из-за стрельбы рядом и внутри резиденции президента. Причем известно, что президент Чада во время стрельбы находился внутри дворца.

Также издание добавило, что по словам на чиновников Чада "ситуация уже под контролем".

В "Боко харам" пока не взяли на себя ответственность за указанное нападение.

"Боко харам" является наиболее радикальной исламистской группировкой Африки. Террористы действуют на северо-востоке Нигерии, севере Камеруна и Нигера.

Организация основана еще в 2002 году Мохамедом Юсуфом и ставила целью построение исламского государства с законами шариата. В 2015 году эта группировка присягнула на верность так называемому "Исламскому государству".

"Боко харам" прежде всего известно многочисленными нападениями на церкви, школы, полицейские участки, а также похищением и убийством гражданского населения. Террористы этой группировки выступают против западного образования, западной культуры и науки.

Согласно их заявлениям любая деятельность, связанная с западными ценностями, должна быть запрещена, в том числе голосование на выборах, светское образование и даже ношение рубашек и брюк.

Руководитель террористов Мохаммед Юсуф был убит в 2009 году нигерийскими правоохранителями. Его заменил Абубакар Шекау, при котором движение стало еще более радикальным.

Кстати, Абубакар Шекау ликвидировал сам себя, это произошло в 2021 году.

Как сообщал OBOZ.UA, на северо-западе Нигерии в штате Сокото военный самолет ошибочно сбросил бомбы на мирных жителей. Погибли, по меньшей мере, 10 граждан и несколько получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!