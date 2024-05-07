В США зафиксировали 16 торнадо в шести штатах: погиб человек

В США в ночь на вторник, 7 мая, в шести штатах было зарегистрировано по меньшей мере 16 торнадо. Вследствие непогоды погиб, как минимум, один человек.

Об этом сообщает ABCnews. О смерчах сообщалось в Айове, Небраске, Канзасе, Оклахоме, Теннесси и Южной Дакоте.

Самый разрушительный шторм, по-видимому, произошел в Барнсдалле, штат Оклахома, к северу от Талсы, где сообщалось о серьезном ущербе.

Помимо торнадо, в Канзасе был зарегистрирован 4-дюймовый град размером с мяч для софтбола.

Во вторник утром было выпущено предупреждение о торнадо в некоторых частях Миссури, включая Сент-Луис, и Иллинойс. Эти ограничения должны были действовать до 8 часов утра по местному времени.

Предупреждение за торнадо в Арканзасе также было продлено до 5 утра по местному времени.

Напомним, Киев и Киевскую области в четверг, 25 апреля, во второй половине дня накрыла мощная гроза. Местами в регионе осадки сопровождались градом.

В воскресенье, 21 апреля, Львов и область засыпало аномальным градом, похожим на снег. Улицы, уже успевшие покрыться зеленью, побелели, как зимой.

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