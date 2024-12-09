В США задержали подозреваемого в убийстве главы страховой компании в Нью-Йорке: что о нем известно. Фото

В городе Алтуна (штат Пенсильвания) 9 декабря задержали 26-летнего Луиджи Манджоне, подозреваемого в убийстве гендиректора американской компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона на Манхеттене. Местная полиция арестовала его в McDonald's.

Видео дня

Правоохранителей вызвал работник ресторана, когда Манджоне сидел и ел в заведении. Об этом сообщает CNN.

Руководитель детективов полиции Нью-Йорка Джозеф Кенни отметил, что на этом этапе расследования они не думают, что подозреваемый пытался сбежать из страны. Также следователи считают, что он действовал в одиночку, однако следствие по делу продолжается.

Во время обыска у мужчины они обнаружили пистолет с глушителем, похожий на тот, который использовался при убийстве Томпсона. Также у него нашли несколько поддельных удостоверений личности, включая то, которое, по мнению полиции Нью-Йорка, подозреваемый использовал, заселяясь в местный хостел.

Задержанному Луиджи Манджоне 26 лет. Он родился в Мэриленде, а последний его известный адрес – Гонолулу, Гавайи.

У мужчины после задержания также изъяли рукописный документ, демонстрирующий "недоброжелательность по отношению к корпоративной Америке".

Как сообщал OBOZ.UA, 6 декабря в центре Нью-Йорка произошло дерзкое нападение на Брайана Томпсона, гендиректора ведущей американской компании в области медицинского страхования UnitedHealthcare. Его застрелили на Манхеттене вблизи гостиницы New York Hilton, где он должен был выступить на конференции инвесторов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!