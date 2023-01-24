В США задержали бывшего агента ФБР, сотрудничавшего с российским олигархом Дерипаской: громкие детали скандала

В США задержан бывший ответственный специальный агент отдела разведки Федерального бюро расследований Чарльз Макгонигал. Его подозревают в сотрудничестве с находящимся под санкциями Вашингтона российским предпринимателем Олегом Дерипаской.

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В частности, Макгонигал хотел помочь Дерипаске со снятием этих ограничений. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции США.

"Чарльз Макгонигал, бывший высокопоставленный чиновник ФБР, и Сергей Шестаков, судебный переводчик, нарушили санкции США, согласившись предоставить услуги Олегу Дерипаске – попавшему под санкции российскому олигарху. Они оба раньше работали с Дерипаской, чтобы попытаться снять с него санкции", – заявил прокурор Дэмиан Уильямс.

Правоохранители установили, что Макгонигал и Шестаков в 2019 году, кроме содействия снятию санкций, помогали олигарху проводить расследование в отношении конкурирующего предпринимателя из России. Деньги за свои услуги они получали тайно через подставные компании.

Оба мужчины предъявили четыре обвинения, связанных с санкциями и отмыванием денег, каждое из которых предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Шестаков также обвиняют в ложных показаниях, которые караются дополнительными пятью годами.

Напомним, руководитель недвижимости российского олигарха Олега Дерипаски арестован в Великобритании за финансирование недвижимости в США в пользу миллиардера и попытку вывоза произведений искусства из Штатов путем обмана. Американские власти будут добиваться экстрадиции британца Грэма Бонэм-Картера в США.

Как сообщал OBOZREVATEL, бизнес подсанкционного российского олигарха Олега Дерипаски в Украине пытается спасти харьковский миллиардер Александр Ярославский. Украинский бизнесмен и раньше обвинялся в том, что он скупает активы для Дерипаски, но теперь это стало очевидным. Ситуацией должны заняться правоохранители.

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