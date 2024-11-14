В США задержали агента ЦРУ, которого подозревают в шпионаже в пользу Ирана – NYT

В США задержали сотрудника Центрального разведывательного управления по подозрению в утечке секретных документов. Они касались планов Израиля отомстить Ирану за массированную ракетную атаку в начале 2024 года.

Видео дня

Об этом пишет NYT с ссылкой на судебные документы и источники, знакомые с этим вопросом. Как отмечается, Асиф Рахман был задержан ФБР во вторник, 12 ноября, в Камбодже. Он должен предстать перед судом на острове Гуам 14 ноября.

В материалах окружного суда на Гуаме сказано, что Рахман – сотрудник американского правительства, который имеет высший уровень допуска к секретной информации. В документах не указано, что он работал в ЦРУ, однако эту информацию подтверждают источники журналистов.

По их данным, Рахман работал на шпионское агентство за границей. В ЦРУ давать комментарии по этому вопросу отказались.

Чиновник будет обвинен в умышленном удержании и передаче информации о национальной обороне в соответствии с Законом о шпионаже.

Утечка разведывательных данных произошла в середине октября 2024 года, документы начали распространяться в Telegram. Они включали израильские планы перемещения боеприпасов и обучение Военно-воздушных сил с применением ракет класса "воздух-земля".

"Информация в документах строго засекречена и содержит подробную интерпретацию спутниковых снимков, которые проливают свет на возможный удар Израиля по Ирану, включая тип ракет, самолетов и других летательных аппаратов, которые могут использовать его военные", – говорится в материале.

Документы были подготовлены Национальным агентством геопространственной разведки, которое анализирует изображения и информацию, собранные спутниками-шпионами США. Оно проводит работу в поддержку тайных и военных операций.

Официальные лица указали, что документы не являются исчерпывающими и показывают только то, что аналитики, изучающие спутниковые снимки, могли почерпнуть в тот момент времени. В октябре ФБР признало, что расследует утечку, заявив, что "тесно сотрудничает с партнерами в Министерстве обороны и разведывательном сообществе".

Как сообщал OBOZ.UA, бывший военнослужащий Нацгвардии США Джек Тейшейра признал вину по делу об утечке секретных документов Пентагона. Его приговорили к 15 годам тюремного заключения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!