В США взрыв сровнял с землей жилой дом: много пострадавших. Фото и видео

В понедельник, 19 июля, в американском штате Техас, город Плано, произошел мощный взрыв в жилом доме. В результате происшествия пострадали шесть человек.

Взрыв разрушил один дом и повредил два других, что стояли по соседству, сообщает издание NBC News. Местные СМИ показали кадры ЧП с вертолета, где видны обломки здания, разбросанные по окрестностям (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Все шесть раненых были доставлены в больницу, трое из них – дети. Известно, что один человек находился внутри взорвавшегося дома, остальные пятеро – по соседству. Возраст пострадавших неизвестен также как и причина взрыва. На месте происшествия работали полицейские, сотрудники пожарной охраны, а также следователи из газовой компании, которые установят обстоятельства ЧП.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Багдаде перед мусульманским праздником смертница устроила взрыв. В результате погибли 30 человек и еще 60 получили ранения.