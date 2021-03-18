В США выпал коричневый снег. Фото

Жители Колорадо в США заметили коричневый снег во время зимнего шторма Ксилия. Осадки окрасились в такой цвет за счет частиц пыли, которые прилетели из Мексики.

Пыль образовалась из-за сильной засухи в стране. Об этом сообщает Daily Mail.

Известно, что за выходные в Колорадо выпали около трех футов снега, часть из которого приобрела коричневый цвет.

"Эта пыль на самом деле возникла в сельскохозяйственной части центральной Мексики с отчетливыми оранжево-красно-коричневыми почвами, очень далеко к югу от границы", – сообщил Том Гилл, профессор и ученый Техасского университета в Эль-Пасо.

Агентство NWS отслеживало движение пыли на север с помощью спутников, которые наблюдали, как она смешается со штормом. Известно, что шторм разогнался до 70 миль в час, когда снежная буря направлялась в Колорадо.

Специалисты выяснили, что некоторые из частиц пыли очень мелкие, и надо не более 15-20 миль в час, чтобы их оторвать от земли. Мартин Хименес, член Мексиканской гидравлической ассоциации, сказал, что Мексика веками переносила засухи. Однако их суровость и площадь территории, на которую они воздействуют, увеличились за последнее десятилетие.

В то же время, климатолог Джонатан Оверпек утверждает, что с приближением глобального потепления во многих частях мира будут происходить сильные засухи. Все это из-за изменений климата.

Колорадо почти пережил зиму без сильной снежной бури, но на выходных в Штат принесло одно из крупнейших накоплений снега. При этом метеорологи говорят, что частицы пыли очень редко достигают этого региона. Национальная метеорологическая служба США поделилась в соцсетях изображениями тающего снега с плавающими частицами пыли.

Отмечается, что на выходных зафиксировали четвертый по величине шторм в Денвере за всю историю наблюдений. Тогда город накрыло более 27 дюймов осадков.

Стоит отметить, что в воскресенье неподалеку Денвера 48 человек застряли в своих автомобилях из-за непогоды. Также стало известно, что в ловушке стихии оказались даже первые спасатели.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Чехии и Словакии на выходных, 6 и 7 февраля, выпал цветной снег – розового и оранжевого оттенков.