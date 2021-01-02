В США впервые за 70 лет могут казнить женщину: она убила беременную и забрала ее ребенка

В США 12 января должен вступить в силу смертный приговор за жестокое убийство Лиге Монтгомери. Это станет первой казнью осужденного в стране за последние 70 лет.

Об этом сообщает ВВС. Отмечается, что казнь Монтгомери путем введения смертельной инъекции сначала назначили на 8 декабря 2020 года, но отложили после того, как ее адвокаты заболели COVID-19.

Затем Федеральное бюро тюрем перенесло исполнения наказания на 12 января. Юристы Монтгомери заявили, что подадут ходатайство о том, чтобы судьи пересмотрели свое решение.

Последней женщиной, которую казнило правительство США, была Бонне Гиди. Она умерла в газовой камере в штате Миссури в 1953 году.

Лиза Монтгомери в 2004 году в штате Миссури задушила беременную женщину, после чего вырезала и похитила ее ребенка.

Согласно данным следствия, накануне она рассказала друзьям и знакомым, что родила ребенка. Новорожденную девочку назвали Абигейл. Лиза действительно была беременна, поэтому никто ничего не подозревал. Следствие выяснило, что у женщины на 7-м месяце случился выкидыш, однако она скрыла это от близких.

В интернете ей на глаза попалось объявление 23-летней Бобби Джо Стиннет – она продавала щенков и разместила фото со своими животными, на котором сама была с животом. Лиза договорилась приехать за щенком, но в результате убила женщину и вырезала из ее живота ребенка.

В 2007 году присяжные признали Монтгомери виновной в федеральном похищении, что привело к смерти, и единогласно рекомендовали смертный приговор.

В то же время адвокаты Монтгомери говорят, что она в детстве получила повреждения мозга в результате избиения, и поэтому психически нездорова и не должна быть казнена.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Иране казнили чемпиона по греко-римской борьбе Навида Афкари. 27-летний спортсмен был признан виновным в убийстве охранника во время антиправительственных протестов в 2018 году.