В США впервые начнут платить афроамериканцам за дискриминацию их предков

Власти города Эванстон в штате Иллинойс первыми в США согласовали выделение $10 миллионов на улучшение жилищных условий семьям афроамериканцев, которые в прошлом пострадали из-за притеснений и дискриминации. Деньги возьмут из фонда, финансирующего от продажи каннабиса.

Решение путем голосования было принято 22 марта, сообщается на сайте города. Как пишет газета Chicago Tribune, это первый случай, когда американские власти одобрили выплату подобных репараций гражданам.

Отмечается, что средства будут выделены из организованного в 2019 году фонда репараций. Он предназначен для афроамериканцев, живших в Эванстоне в ХХ веке, а также их потомков, которые "в силу притеснений со стороны властей с точки зрения жилья оказались в неравном положении в сравнении с остальным населением".

Фонд финансируется за счет отчислений от продажи каннабиса, употребление и продажа которого в рекреационных целях были легализованы в Иллинойсе с 1 января 2020 года.

В течение 10 лет власти города, население которого не превышает 75 тыс. человек, намерена распределить $10 млн. Так, на первом этапе предложено выделить $400 тыс., которые в качестве субсидий по $25 тыс. будут направлены на улучшение жилья 16 семей.

Речь идет о выплате ипотечных кредитов, закрытии задолженностей перед властями, ремонте жилья. Претендовать на субсидию могут темнокожие жители Эванстона африканского происхождения, жившие в городе в период с 1919 по 1969 год, или их прямые родственники.

22 марта инициатива была одобрена большинством голосов: за проголосовали восемь членов городского совета из девяти. Газета Chicago Tribune пишет, что несмотря на широкую поддержку, были и противники. В частности, член горсовета, темнокожая женщина Сисели Флеминг утверждала, что данный проект не подпадает в полной мере под понятие репараций и является скорее "успешной жилищной программой".

Как сообщал OBOZREVATEL, Камала Харрис стала первой женщиной в истории США, занявшей пост вице-президента. Ее родители были активными участниками различных митингов против расовой сегрегации, дискриминации и конфликтов. Этот опыт детства Харрис пронесла через всю жизнь и он повлиял на ее политические взгляды.

Подробнее о биографии и начале пути Камалы Харрис – читайте на OBOZREVATEL.