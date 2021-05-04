В США вооруженный мужчина штурмовал штаб-квартиру ЦРУ: по нему открыли огонь

В США неизвестный попытался проникнуть в штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Агентам ФБР пришлось открывать по нему огонь.

Инцидент произошел вечером понедельника, 3 мая, сообщили в Twitter вашингтонского отдела ФБР. Отмечается, что он попытался въехать на автомобиле на территорию штаб-квартиры американской разведки без специального допуска.

Его остановили сотрудники службы безопасности, а после переговоров пытались убедить нападавшего сдаться. Однако тот отказался покинуть территорию ЦРУ и вышел из машины с огнестрельным оружием в руках.

По данным ведомства, сотрудники ФБР открыли огонь по неизвестному, он был ранен, захвачен и доставлен в больницу. О мотивах и личности нападавшего пока ничего не сообщается.

"Объект был ранен и доставлен в больницу для оказания медицинской помощи", – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вашингтоне вооруженный мужчина пытался проехать на охраняемую территорию у здания Конгресса, где произошли беспорядки на протесте сторонников Дональда Трампа.